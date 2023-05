Sassuolo: Dionisi, mancato cinismo per fare risultato

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Ci è mancato cinismo per fare risultato. Abbiamo avuto occasioni importanti, il peccato è non averla sbloccata come meritavamo. Stiamo facendo un bel percorso di crescita, non siamo gli stessi di qualche mese fa altrimenti sarebbe finita 3-0". Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, intervistato da Sky Sport dopo il ko contro l'Inter.

"Noi volevamo fare prestazione e risultato, sapevamo che dovevamo essere perfetti e potevamo difendere meglio con Lukaku sul primo gol - ha proseguito -. Incubo Lukaku? Diciamo di sì, la qualità di un singolo ha consentito all'Inter di chiudere avanti il primo. Abbiamo giocato a viso aperto e creato, più di loro nel primo, nel secondo abbiamo cominciato bene, poi due deviazioni ed eravamo sotto di 3. Poi l'abbiamo rimessa in piedi, posso solo elogiare i miei". (ANSA).