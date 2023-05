Palladino, Kvaratskhelia e Osmhen non si possono fermare

(ANSA) - MONZA, 13 MAG - "Kvaratskhelia e Osmhen non si fermano, si limitano". Palladino sentenzia quelli che saranno i pericoli principali per il suo Monza, domani contro il Napoli.

"Sono dei grandissimi giocatori, i fenomeni del campionato.

Spostano gli equilibri di squadra e sono determinanti per il gioco del Napoli, noi proveremo a limitarli di squadra, perché individualmente diventa complicato". Palladino spiega che "sarò felice di incontrare la squadra della mia città. Una squadra non di prime donne, hanno fatto un miracolo sportivo. Vincere a Napoli è come vincere dieci scudetti altrove". (ANSA).