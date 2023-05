Monza: Palladino, 'studio Spalletti perché è il migliore'

(ANSA) - MONZA, 13 MAG - Raffaele Palladino a scuola di Luciano Spalletti. Lo dice lo stesso tecnico del Monza, alla vigilia della sfida allo U-Power Stadium: "Bisogna studiare dai migliori e per me in questo momento lui lo è. Al di là di fare giocare bene le sue squadre, come ha sempre fatto, inculca la mentalità giusta alla sua squadra. Stimo Spalletti anche come persona, mi affascina e stravedo per lui, è un grande comunicatore". Per Palladino, "la partita con il Napoli capita a pennello: affrontare i campioni d'Italia in questo momento è bello, perché li troviamo nel loro momento di grande euforia e noi veniamo da un bellissimo periodo. Sarà una prova di maturità, proviamo a confrontarci con una squadra di grandissimo livello. Mi aspetto una grande prestazione, è l'esame di maturità per eccellenza. Ma abbiamo dimostrato che se andiamo sotto, abbiamo carattere. Hanno fatto un campionato strepitoso e dovremo fare la partita perfetta". (ANSA).