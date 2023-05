Inter: Lukaku, oggi era un match point per la Champions

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - "Sono contento, abbiamo vinto una partita che era importante. Il Sassuolo da sempre ci dà grande fastidio in casa, oggi era importante per noi, un match point per la Champions ha detto il mister. Dobbiamo continuare così, stiamo giocando bene". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. "È il momento migliore per la condizione? Si può sempre migliorare fisicamente ma stiamo bene, facciamo tanti gol, tutti fanno il loro. Dobbiamo continuare così e migliorare, possiamo vincere due trofei. Martedì è difficile contro il Milan che ha vinto lo scudetto, ma giochiamo in casa e dobbiamo essere pronti. Quanto vorrei giocare il derby? Tanto ma il mister deve fare delle scelte. Per me conta l'Inter, l'Inter è più importante di tutto. Io darò il massimo per l'Inter e quando il mister avrà bisogno di me, io ci sono" (ANSA).