Il Chelsea trova l'accordo con Pochettino per prossima stagione

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il Chelsea ha trovato l'accordo con Mauricio Pochettino: come riporta Sky Sports sarà lui il nuovo allenatore dalla prossima stagione per il club londinese della Premier.

Il Chelsea quest'anno ha esonerato Thomas Tuchel e Graham Potter. Ora sta concludendo il campionato con Frank Lampard.

Classe 1972, Pochettino è fermo dall'estate 2022 quando aveva concluso la sua avventura al Psg. Ripartirà dall'Inghilterra, dove aveva già guidato Southampton e soprattutto Tottenham (portato in finale di Champions nel 2019) Intanto il Basilea, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Conference League, ha annunciato il nuovo manager dal 2023/24: sarà Timo Schultz e prenderà il posto di Heiko Vogel. (ANSA).