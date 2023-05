Fiorentina: Italiano, ci servono punti per la classifica

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - ''E' da un po' di tempo che non conquistiamo una vittoria, domani scenderemo in campo con lo spirito di voler provare ad aggiungere punti alla nostra classifica''. Lo ha detto Vincenzo Italiano presentando attraverso i canali ufficiali del club la gara interna con l'Udinese, uno scontro diretto per difendere l'ottavo posto.

''Abbiamo questo impegno in campionato che ci deve far trovare pronti - ha ribadito il tecnico della Fiorentina - Abbiamo bisogno di punti per una classifica che da qui alla fine può darci qualche soddisfazione''. (ANSA).