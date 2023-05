Calcio: Semplici, è venuto fuori il carattere dello Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 MAG - "I complimenti vanno ai ragazzi, la vittoria è loro. Gli avevo chiesto qualcosa di diverso: l'impegno c'era sempre stato, ma fare una buona gara non basta più. Abbiamo cambiato il modulo passando al 3-5-2 in virtù della forza della squadra che affrontavamo. Per me non contano i moduli ma l'occupazione degli spazi. Dovevamo difendere con qualche calciatore in più ed essere più compatti. Abbiamo concesso poco ad una squadra forte come il Milan e poi fatto un secondo tempo straordinario". Lo ha detto Leonardo Semplici al termine di Spezia-Milan 2-0 che rilancia le chance salvezza dei liguri, oggi capaci di riagganciare il Verona (domani in campo contro il Torino) e portarsi a -2 dal Lecce contro cui giocherà al prossimo turno.

"Abbiamo risposto sul campo al momento che ci vedeva in crisi di risultati. Però non abbiamo fatto niente, mancano tre partite e le dobbiamo giocare al meglio - sottolinea Semplici -. Non ci possiamo permettere di perdere questa categoria, ho chiesto a loro una prova di responsabilità. E' venuto fuori il carattere di questo gruppo, mentre le prestazioni ci erano già state. A Lecce andiamo a fare la nostra gara, sapendo che portare a casa un risultato da lì sarà difficilissimo". (ANSA).