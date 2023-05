Calcio: Marotta 'Leao è stato vicino all'Inter, Bastoni rinnova'

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Beppe Marotta, fresco di nomina di Cavaliere della Repubblica Italiana, è il protagonista dello spazio 'Vi racconto l'Inter' nell'ambito della 'Milano Football Week'. L'ad nerazzurro si è confessato a 360° e ha rivelato anche un retroscena di mercato. "Leao vicino all'Inter? Sì, posso dirlo. Ma poi facemmo scelte differenti". Sull'euro-derby: "Siamo avvantaggiati ma dobbiamo leggere bene il momento ed essere umili, motivati, convinti di farcela e raggiungere qualcosa di importante. Ma non bisogna cullarsi su questo risultato, l'esperienza mi insegna che le casistiche ci sono".

Poi Marotta affronta la questione rinnovi Bastoni e Dzeko. "Per Bastoni c'è grandissimo ottimismo, siamo certi della risposta positiva sua e del suo agente che è una persona intelligente: l'accordo arriverà. Per Dzeko la soluzione va trovata insieme, la stagione può dare scenari diversi a seconda del posizionamento di questa stagione. Vanno valutate anche le questioni economiche partendo dai valori dei contratti.

Aspettiamo".

I meriti di Inzaghi in caso di finale di Champions League.

"Tantissimi, come nel caso negativo l'allenatore viene messo nel mirino delle critiche. Poi bisogna parlare anche degli attori fuori dalla luce dei riflettori, come i magazzinieri. All'Inter c'è una grande cultura che è quella di dare sempre il massimo.

La massima espressione è Inzaghi che ha saputo superare momenti di forte pressione e critiche forse esagerate, ma chi vive nello sport deve convivere con questa realtà".

Sulla mancanza di continuità in campionato. "Questa è una stagione atipica, con un Mondiale a metà. Stiamo studiando dal punto di vista delle performance, perché posso testimoniare che i diretti interessati dalla kermesse prima della fine della prima parte della stagione e al rientro hanno dimostrato di essere condizionati. Fermo restando che il Napoli ha meritato lo scudetto, dobbiamo riflettere sull'importanza del rapporto mente-corpo. Questi sono aspetti che vanno considerati nel mondo dello sport di oggi; la mente rappresenta un aspetto fondamentale per ottenere risultati". (ANSA).