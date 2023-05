Allegri "il morale è ottimo, difendiamo il secondo posto"

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - "Il morale è buono, anzi ottimo: il gol all'ultimo al Siviglia ci dà la possibilità di giocarci alla pari la finale": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, racconta l'aria che si respira nello spogliatoio in vista degli ultimi impegni.

"Noi - continua l'allenatore - dobbiamo cercare di ottenere il massimo. In campionato vogliamo difendere il secondo posto.

Tutto ciò che ci è successo, e ce ne sono capitate tante, lo abbiamo trasformato in opportunità: non dobbiamo disperdere energie pensando alle cose esterne perché su questo non possiamo farci niente". (ANSA).