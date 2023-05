Juve: Bonucci, lesione muscolare rovina festa per 500 presenze

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Dall'orgoglio per le 500 presenze con la maglia della Juventus all'amarezza per il nuovo stop muscolare: Leonardo Bonucci vive sentimenti contrastanti il giorno dopo il pareggio nella semifinale di Europa League contro il Siviglia. In mattinata, infatti, si è sottoposto ad accertamenti strumentali che "hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra".

Il rischio che la sua stagione sia già finita è piuttosto alto, considerando che l'ultimo impegno è in programma tra poco più di tre settimane, il 4 giugno.

Intanto, però, il numero 19 bianconero sui social ha festeggiato l'importante traguardo raggiunto: "La prima volta non si scorda mai: lo dicevano con ragione, forse, e oggi posso confermarlo": le parole per aprire il video celebrativo. "Della mia prima ricordo il sole dell'estate, il rumore della gente, il sapore della fame dei sogni - aggiunge nella clip postata - da lì una dopo l'altra lavoro, successi, difficoltà, campioni e uomini. L'andata e il ritorno, una lezione di vita: così dritti fino ad oggi".

Il capitano bianconero conclude: "Sono 500 tasselli che costruiscono nitido il sogno di una vita, al bambino all' uomo con un solo, ricorrente, solito mantra: fino alla fine, forza Juventus". (ANSA).