Fiorentina: Jovic e Terzic si scusano, 'abbiamo sbagliato'

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Dopo il caso social che ha tenuto banco in casa viola, sono arrivate le scuse di Luka Jovic e Aleksa Terzic attraverso i rispettivi profili Instagram.

''Desidero esprimere le mie scuse al mister, ai miei compagni e alla società, per quanto pubblicato nella serata di ieri. Avevo fatto solo la foto. È stato un mio errore e non era mia intenzione sminuire il lavoro che insieme al Mister tutti noi stiamo facendo. Ho sbagliato e ho chiesto scusa. Andiamo avanti tutti insieme'' ha scritto l'attaccante della Fiorentina che, dopo la sconfitta al '92 contro il Basilea nella semifinale d'andata di Conference League, aveva condiviso un'immagine della sua maglia numero 7 e della numero 15, quella del difensore connazionale, postata da una 'fanpage' dello stesso Jovic, corredata a sua volta da un post di critiche verso l'operato e le scelte di Vincenzo Italiano. ''Desidero esprimere le mie scuse al Mister, ai miei compagni e alla società per quanto accaduto nella serata di ieri - ha scritto a sua volta Terzic - Il mio gesto, pur essendo stato fatto in automatico e senza soffermarmi a leggere il contenuto del post, è stato sbagliato e avrebbe potuto causare malintesi e incomprensioni. Ho sbagliato e ieri come oggi e domani bisogna remare tutti verso la stessa direzione''. (ANSA).