Europa League: Roma-Bayer Leverkusen 1-0 - Calcio

La Roma formato Europa League non delude e si aggiudica la semifinale di andata di misura (1-0) contro il Bayer Leverkusen grazie ad una rete nella ripresa del giovane talento Bove, uscito dall'Olimpico con una standing ovation.







Il Bayer di Xabi Alonso è un avversario ostico nella strada che porta alla finalissima di Budapest del 31 maggio. Il vantaggio giallorosso in vista del ritorno tra sette giorni è comunque pesante. Contro il Bayer Leverkusen la Roma disputa la terza semifinale di Coppa nelle ultime tre stagioni (e la quarta nelle ultime sei), di fronte ad un Olimpico gremito per l'ennesimo "sold out" della stagione (stasera 63mila 123 spettatori compresa una nutrita rappresentanza tedesca). In Europa League i giallorossi sono chiamati a invertire la tendenza che li vede senza vittorie in campionato da quattro turni. La sfida col Bayer è anche quella tra Mourinho e Alonso: i due si conoscono bene avendo lavorato insieme al Real Madrid per tre stagioni. Tante le assenze nell'undici titolare che sfida i tedeschi. Mourinho deve rinunciare a Dybala che va in panchina (per poi fare il suo ingresso a una ventina di minuti dalla fine), opta per Cristante sulla linea dei difensori, Bove titolare in mediana con Matic. In attacco, Pellegrini alle spalle del tandem pesante Abraham-Belotti. Xabi Alonso invece si affida a Diaby-Wirtz dietro Hlozek. Palacios preferito in mediana ad Amiri, Frimpong e Hincapie sulle fasce. Spettacolare la coreografia che accompagna l'ingresso delle squadre in campo: tutto lo stadio dipinto di giallorosso con la scritta gigantesca 'AS Roma' e tanti vip in tribuna, dal presidente dell'Uefa Ceferin a quello della Figc Gabriele Gravina e l'ex capitano giallorosso Francesco Totti. Il primo tempo è equilibrato anche se la Roma per larghi tratti è stata dominante. Parte meglio il Leverkusen che si rende subito pericoloso con Hincapie che sfonda a sinistra palla a arretrata fuori area per Andrich che calcia di prima intenzione, para Rui Patricio. Al 7' ancora tedeschi pericolosi con Wirtz che calcia con il destro in diagonale, conclusione di poco a lato. Il canovaccio della sfida è semplice, la Roma fraseggia in cerca di spazi, il Bayer si difende compatto aspettando le ripartenze. Col passare dei minuti i giallorossi prendono campo e si rendono pericolosi al 19': calcio di punizione di Pellegrini dalla trequarti per Ibanez che colpisce di testa e chiama Hradecky a un grande intervento. Alla mezzora Alonso deve rinunciare a Koussounou costretto a lasciare il campo per infortunio sostituito da Bakker. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0. La ripresa si apre nel segno della Roma che si rende pericolosa ma non riesce a finalizzare la manovra d'attacco. Il gol del vantaggio giallorosso arriva al 18' e porta la firma di Eduardo Bove che sulla respinta di Hradecky su un tiro di Abraham insacca il tap-in di sinistro. la Roma cerca il gol della sicurezza, il Bayer quello del pareggio, ma la manovra tedesca è disordinata mentre a Roma si difende con ordine, anche se i minuti finali sono di grande sofferenza per i giallorossi. Intanto la giornata di domani, al più tardi quella di lunedì, dovrebbe essere quella buona per la chiusura della vicenda legata allo sfogo di Mourinho contro Chiffi. Procura federale e Roma stanno dialogando e l'orientamento è quello di una conclusione che porterà al patteggiamento e dunque al pagamento di sanzione pecuniaria da parte dello Special One, evitando così di finire davanti al tribunale federale nazionale per un'eventuale squalifica del tecnico.