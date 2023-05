Ridotta da 7 a 5 punti la penalizzazione della Reggina

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La Corte federale d'appello della Figc ha ridotto da sette a cinque punti la penalizzazione da scontare nel campionato di Serie B in corso. Lo rende noto la federcalcio, informando che la Corte ha respinto il reclamo presentato dal club amaranto in merito alla penalizzazione di tre punti, accogliendo parzialmente quello presentato dalla stessa società contro l'ulteriore penalizzazione di quattro punti Alla Reggina, lo scorso 17 aprile, erano stati inizialmente inflitti tre punti di penalizzazione. Successivamente, il 4 maggio, era arrivata una nuova penalizzazione di quattro punti, sempre per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. (ANSA).