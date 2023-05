Champions: Scaroni, non considero la sfida chiusa

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Ero di umore migliore ieri sera, così è il calcio, cosa dobbiamo fare. Come ridare energia al Milan? Sono sicuro che ne avremo al ritorno, non considero la partita chiusa. Siamo fiduciosi, non lo dico io ma lo dice il nostro mister Pioli. Guardiamo avanti pieni di fiducia". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto durante l'evento "Il Foglio a San Siro" all'indomani della sconfitta dei rossoneri contro l'Inter nella semifinale di andata di Champions League. (ANSA).