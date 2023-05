Calcioscommesse, il governo Lula pensa a una regolamentazione

(ANSA) - BRASILIA, 11 MAG - Lo scandalo del calcioscommesse in Brasile inizia a ripercuotersi anche a livello politico: il presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sta prendendo in considerazione di emettere una misura provvisoria per regolamentarne il mercato, dopo il coinvolgimento di giocatori della serie A e B che hanno ricevuto denaro per truccare i risultati delle partite nei campionati del 2022.

In base al progetto governativo, il ministero delle Finanze diverrebbe responsabile della supervisione delle agenzie di scommesse online, autorizzate ad operare nel 2018. Allo stesso tempo verrà istituita una task-force per indagare sui casi emersi e che questa settimana hanno portato alla condanna di 16 persone, tra cui sette calciatori. Sette club di serie A hanno intanto licenziato i rispettivi atleti finiti nell'inchiesta della procura di Goiás.

"Di fronte a indizi di manipolazione dei risultati nelle competizioni sportive, con ripercussioni interstatale e anche internazionale, determino oggi l'avvio di un'inchiesta presso la polizia federale per gli accertamenti di legge", ha annunciato il ministro della Giustizia, Flavio Dino. Da parte sua, la Federcalcio brasiliana (Cbf) ha escluso la sospensione del 'Brasileirão', iniziato poco più di un mese fa. (ANSA).