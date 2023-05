Calcio: Lazio-Lecce crocevia per la Champions e la salvezza

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Lazio-Lecce è l'anticipo che apre la 35esima giornata di campionato, una sfida che entrambe le formazioni non possono permettersi di perdere. Da una parte i biancocelesti che, con il Milan, hanno perso la terza partita nelle ultime quattro, scivolando al terzo posto, e ora hanno esaurito tutti i jolly in chiave qualificazione Champions; dall'altra i salentini, sconfitti nell'ultima con il Verona e con lo Spezia, terzultimo, a soli 4 punti. Perdere ancora complicherebbe non poco il cammino di entrambe per i rispettivi obiettivi, per questo la sfida si preannuncia combattuta. Per gli esperti di Sisal, la Lazio dovrebbe riuscire a conquistare i 3 punti, conduce infatti a 1,65, il blitz all'Olimpico del Lecce, che in trasferta ha raccolto ben 5 sconfitte consecutive, è a 6,00, il pareggio vale 3,60.

All'andata al "Via del Mare", i pugliesi riuscirono a imporsi per 2 a 0, lo stesso risultato a favore degli uomini di Baroni sembra improbabile stavolta, a 36,00, mentre il finale più plausibile è la vittoria di misura dei padroni di casa, con l'1 a 0 a 5,50. I biancocelesti sono la squadra che ha messo a referto più clean sheets in stagione (ben 19) mentre il Lecce ha segnato solo 12 reti in 17 gare lontano da casa: il gol degli ospiti è proposto a 1,75, in generale si preannuncia una gara molto attenta, tanto che l'Under 2,50, a 1,60, prevale sull'Over, a 2,20. (ANSA).