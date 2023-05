Real-Man City, il papà di Haaland "espulso" dal Bernabeu

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Diventa un caso l'allontanamento del padre di Herling Haaland dalla tribuna vip del Santiago Bernabeu di Madrid, durante la semifinale di Champions League tra il Real ed il Manchester City.

Alf-Inge Haaland, questo il nome del padre del fuoriclasse norvegese del City, è stato accusato da numerosi tifosi spagnoli di aver tirato noccioline e cibo su di loro dopo il gol di Kevin de Bruyne valso il pareggio della squadra inglese. A sostegno della loro tesi, sui social sono stati rilanciati alcuni video dove si vede l'uomo fare gestacci nei confronti degli ultrà madridisti. In uno dei video si vede l'uomo scortato fuori dal personale di sicurezza dello stadio e si sentono i cori di insulti da parte dei tifosi del Real nei confronti del giocatore norvegese.

L'uomo ha dato la sua versione dell'accaduto: "Non erano felici del fatto che stavamo festeggiando il gol di de Bruyne e siamo stati costretti ad andare via". (ANSA).