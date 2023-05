Mourinho, il Psg mi cerca? non mi hanno trovato

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Se dal Psg mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me". Così, dai microfoni di Sky Sport, José Mourinho risponde a una domanda sulle voci provenienti dalla Francia che lo vogliono in pole position per la panchina della squadra parigina della prossima stagione.

Ma questa, per il tecnico della Roma, è anche la vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen: quanti minuti nelle gambe hanno Dybala e Wijnaldum? Domani partiranno titolari? "Difficile. Non voglio dire impossibile, ma difficile - risponde Mourinho -. La prima cosa è sapere se possono giocare, domani mattina vediamo e decidiamo se dall'inizio o se dopo. Loro stanno facendo tutto il possibile per recuperare, noi prepariamo la partita con e senza di loro".

(ANSA).