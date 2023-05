Milan, Leao raggiunge la squadra in albergo

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Rafael Leao è giunto poco prima delle 13 all'Hotel Melià, dove il Milan è in ritiro in vista della semifinale di andata di Champions League in programma questa sera. Il portoghese ha raggiunto la squadra in albergo dopo aver sostenuto il test questa mattina a Milanello, che avrebbe dovuto dare indicazioni circa il suo possibile impiego nel derby in programma alle 21.

Nella presentazione del match, ieri, Stefano Pioli aveva spiegato: "Rafa sarà convocato se potrà giocare, altrimenti sarà tribuna".

Resta da capire se l'arrivo in hotel significhi disponibilità a giocare il match di questa sera o se il giocatore sia stato solo invitato a vivere le ore della vigilia con la squadra. Ad accoglierlo davanti all'hotel, un gruppo di tifosi rossoneri.

(ANSA).