Juve: Di Maria, discorsi aperti con la dirigenza sul futuro

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - "Stiamo discutendo con la dirigenza da un po' per il futuro, ma la mia testa è solo al Siviglia e a chiudere bene: io mi trovo bene così come la mia famiglia, adesso penso al finale di stagione e poi vedremo": così Angel Di Maria sul futuro alla Juventus, con il suo contratto in scadenza a fine giugno.

"Non cambia nulla se andremo o meno in Champions - aggiunge il Fideo alla vigilia della semifinale d'andata in Europa League contro il Siviglia - e nonostante la situazione di classifica con i punti che andavano e venivano proviamo sempre a mantenere la concentrazione sul campo: siamo secondi e siamo in lotta per l'obiettivo, e sarebbe importante conquistare l'Europa League".

(ANSA).