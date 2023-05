Il Monza ottiene la prima storica licenza Uefa per il 2023-2024

(ANSA) - MONZA, 10 MAG - L'Ac Monza ottiene la prima licenza Uefa della propria storia. La commissione di primo grado delle licenze Uefa ha infatti esaminato la documentazione presentata dal club brianzolo, dando l'ok alla licenza per la stagione 2023-2024. Il Monza è attualmente nel gruppo di cinque squadre che occupano l'ottavo posto in serie A ed è in corsa anche per un piazzamento che possa valere un posto nelle competizioni internazionali per la prossima stagione. (ANSA).