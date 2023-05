Champions: maglie di Milan e Inter all'asta per l'Unicef

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Maglie autografate dai giocatori, fasce dei capitani di entrambe le squadre, i gagliardetti autografati ed esperienze quali la visita alla Sala Coppe dell'Inter HQ e al Museo Mondo Milan in compagnia dei grandi campioni. Questi ed altri oggetti saranno all'asta in occasione dell'euroderby milanese, per una speciale Charity di eBay a favore dell'Unicef, attiva dalle 12 di domani alla stessa ora del 16 maggio.

L'intero ricavato verrà devoluto all'Unicef per proseguire nel sostegno dell'emergenza terremoto che ha duramente colpito Turchia e Siria lo scorso febbraio, con l'obiettivo di massimizzare i risultati già ottenuti e rendere l'impegno sempre più concreto. (ANSA).