Champions: Ancelotti, risultato non premia ciò che abbiamo fatto

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Il risultato credo che non premi quello che abbiamo fatto". Carlo Ancelotti commenta dai microfoni di Sport Mediaset l'1-1 del suo Real Madrid con il Manchester City nella semifinale di Champions. "Ma questa prestazione ci lascia sensazioni positive - dice ancora -, possiamo giocarcela al ritorno nello stesso modo, anzi se ripetiamo questa prestazione abbiamo possibilità. Ci sarà il vantaggio del campo, ma noi fuori casa siamo molto pericolosi".

Poi il tecnico del Real, ammonito nel corso della partita, ha qualcosa da dire sull'arbitraggio del portoghese Soares Dias: "è stato poco attento nella gestione dei cartellini e in alcune situazioni, come i calci d'angolo. In una semifinali bisogna essere attenti". Ma come vede Ancelotti l'altra semifinale, tra Milan e Inter? ""Forza Milan - risponde -. Ricordo il 2003, una semifinale molto sofferta. È bello che torni in Europa un derby di questo livello: con tutto il rispetto per l'Inter non riesco a non dire 'forza Milan'. Rivedersi a Istanbul? Speriamo".

(ANSA).