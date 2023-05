Calcio: Roma: Spinazzola, futuro? Non ha senso parlarne adesso

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Ogni partita per intensità sono uno dei primi della squadra, quindi il fisico sta bene. Poi è normale che ci sono gli avversari o ci sono piccole sbavature che possono portare a un gol avversario, come un mio passaggio può portare a un gol nostro. Non sta succedendo niente, sto bene. Quello del quinto è un ruolo in cui è impossibile avere lo stesso rendimento in tutte le partite". Così Leonardo Spinazzola risponde alle critiche sul suo stato di forma alla vigilia della sfida con il Bayer Leverkusen. Parlando del suo futuro e se questo dipenda dal finale di stagione, invece, ha risposto: "Non saprei cosa rispondere. Il mio futuro è andare a casa a dare un bacio a mio figlio per il compleanno. Non avrebbe senso pensare al resto, c'è un mese e mezzo di partite super importanti".

(ANSA).