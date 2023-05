Insulti a Vlahovic, giudice A chiude curva nord Atalanta

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Chiusura della curva 'Nord Pisani' dell'Atalanta per un turno dopo i "cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan Vlahovic": lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, che ha disposto "l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato 'Curva Nord Pisani' privo di spettatori".

Inflitta inoltre una ammenda di 10 mila all'Atalanta "per avere suoi sostenitori, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco oggetti di varia natura, anche contundente, e, per avere al 21° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro". (ANSA).