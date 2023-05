Cinque giocatori squalificati per un turno in serie A

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Cinque giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 34/a giornata. Si tratta di Kevin Agudelo dello Spezia, Dylan Bronn della Salernitana, Joakim Mahele Pedersen dell'Atalanta, Stefan Posch del Bologna e Malick Thiaw del Milan.

Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 4mila euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala"; ammenda di 4mila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica"; ammenda di 3mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni"; ammenda di 2mila euro alla Cremonese "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene"; ammenda di 2mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua"; analoga ammenda di 2mila euro per lo Spezia ed ammenda di 1.500 euro al Monza "per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno".

