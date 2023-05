Champions: Pioli, non ho detto che l'Inter è favorita

(ANSA) - CARNAGO, 09 MAG - Stefano Pioli mette il punto e chiarisce: "Non ho detto che l'Inter è favorita. Ho detto che è favorita per gli altri". Il mister rossonero crede nell'impresa e lo dice chiaramente: "Noi pensiamo di poter eliminare chiunque. Lo abbiamo fatto con il Tottenham e con il Napoli. In Champions non abbiamo avuto un percorso di alti e bassi, ma abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. A tutti noi non è mai successo di giocarci una finale di Champions, la motivazione è al massimo. Ho cercato di trasmettere alla squadra la felicità di vivere questi momenti: sarà una partita che si giocherà sui 180 minuti". (ANSA).