Champions: per Leao a Milanello corsa e lavoro a parte

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Allenamento personalizzato anche nella seduta di oggi per Rafa Leao, che come ieri ha seguito un programma a parte, in vista di un possibile impiego nella semifinale di Champions League, in programma domani con il derby di andata al Meazza. Il portoghese, a differenza di quanto fatto ieri, è sceso però in campo. Dedicandosi a una corsa a ritmo tranquillo. La situazione resta quindi ancora in divenire e un suo possibile impiego verrà deciso solo nelle prossime ore.

