Champions: Modric, 'rimane tutto come prima, 50% a testa'

(ANSA) - MADRID, 09 MAG - "Abbiamo finito bene la partita, è un risultato che rimane aperto. Abbiamo fatto una buona partita, loro non sono riusciti a creare così tanto, abbiamo avuto più occasioni. Il gol che abbiamo preso è davvero un peccato". Così Luka Modric nel dopopartita di Real Madrid-Manchester City.

"Sapevamo che avrebbero avuto il possesso palla - dice ancora il croato -, ma siamo rimasti pazienti ad aspettare le nostre occasioni, loro con la palla non sono riusciti a creare tante cose e noi abbiamo saputo soffrire, tenere duro. Dopo il nostro gol abbiamo aumentato la pressione e con la palla siamo migliorati , ma rimane tutto aperto. Abbiamo corretto alcune cose nell'intervallo, quando il nostro tecnico ci ha detto che dovevamo crederci di più". "Secondo me avremmo meritato di più - conclude Modric - ma anche il pari è un risultato positivo e andremo all'Etihad Stadium con lo stesso entusiasmo e la stessa fiducia. Sapevamo che non sarebbe finita qui, e ora siamo 50-50". (ANSA).