Champions: Inzaghi, non sarà un derby ma il derby

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - "Non è un derby, ma il derby. Sono abbastanza sereno perché ho visto i ragazzi lavorare concentrati, sappiamo che si deciderà in 180'. Sappiamo tutti l'importanza che ha per noi, per la società e per i tifosi. Lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro il Milan valida per la semifinale di andata di Champions League.

"Paura non ce ne deve essere, deve esserci tantissima voglia.

Speriamo che queste due serate ci possano dare quella finale che ad agosto poteva essere un sogno ma adesso siamo a 180'. La squadra arriva bene come spirito, bisognerà usare tantissimo testa e cuore. Per il cuore non ho dubbi, sulla testa dovremo essere bravi a usarla, sappiamo che è una gara che si gioca su 180'". (ANSA).