Busquets lascia il Barcellona a fine stagione

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Sergio Busquets - 35 anni il prossimo 18 luglio - lascerà il Barcellona al termine della stagione. Lo ha comunicato lo stesso centrocampista ai suoi compagni di squadra. Il calciatore, capitano e bandiera blaugrana, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non lo rinnoverà.

Il club catalano aveva lasciato intendere che non avrebbe voluto rinunciare al giocatore ma avrebbe rispettato le sue decisioni.

Busquets lascerà il Barça "uscendo dalla porta grande", ovvero andrà via avendo in tasca la conquista della Liga per la quale manca solo la certezza matematica. (ANSA).