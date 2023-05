Stankovic, è un giorno duro da digerire per tutti i tifosi

(ANSA) - UDINE, 08 MAG - "Questo è un giorno duro da digerire per tutti i tifosi. Noi siamo venuti qui per fare le cose giuste, abbiamo provato a lottare fino alla fine. È un giorno davvero triste per la Sampdoria che non si merita di stare in questa situazione". Lo ha detto l'allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, in conferenza stampa, al termine della partita persa 2-0 a Udine che ha sancito la retrocessione in Serie B.

"Risaliremo più forti di prima - ha assicurato il tecnico serbo -. Sono i cicli della vita, fatta di equilibri: girerà la ruota anche da questa parte". (ANSA).