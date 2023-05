L'Udinese vince 2-0, la Sampdoria retrocede in Serie B

(ANSA) - UDINE, 08 MAG - La Sampdoria retrocede matematicamente in Serie B con quattro giornate d'anticipo dopo la sconfitta 2-0 contro l'Udinese alla Dacia Arena nel posticipo della 34/a giornata. Decisivi per i friulani i gol di Pereyra (9') e Masina (34').

Nell'altro posticipo l'Empoli batte la Salernitana 2-1. Per i toscani a segno Cambiaghi (37') e Caputo (63'). Campani in gol con Piatek (86'). (ANSA).