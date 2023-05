Calcio: Serie B, la Coppa 'Nexus' aggiunge il tricolore

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - La coppa 'Nexus' 2022-'23 si aggiorna con i colori del tricolore, rafforzando i principi della Lega Serie B fondati sulla valorizzazione dei giovani e dei territori. E' il trofeo - spiega una nota - che sarà assegnato alla prima in classifica del campionato di Serie B e, in formati leggermente inferiori, alla seconda e alla vincitrice dei playoff. Il nome 'Nexus' ha diverse spiegazioni: perché la vittoria di un campionato è un riconoscimento eterno per la storia di un club, eterno come il latino, lingua da cui deriva questo vocabolo, e perché come suggerisce il termine, "collegamento", rappresenta un'unione fra tutte le città del campionato che con un tratto ideale unisce l'intero Paese.

"La coppa per un club rappresenta la sublimazione di una stagione, di fatiche, gioie e delusioni. Per questo abbiamo voluto che il trofeo da assegnare si identificasse sempre di più con il nostro campionato - spiega il presidente della Lega di B Mauro Balata - che è il Campionato degli italiani, inserendo i colori della nostra bandiera nazionale".

La Coppa Nexus è realizzata in Ergal 7075 T6, da Luca Saladino presso le Officine Meccaniche Saladino (O.M.S.) Srl che opera nel settore delle costruzioni meccaniche high tech applicate ai settori racing - Formula 1 e Moto GP - aerospaziale e biomedicale. (ANSA).