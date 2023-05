Calcio: Abraham, Mourinho si aspetta che trascini Roma e tifosi

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "A Roma sono diventato più sicuro di me. Al Chelsea ero conosciuto come "il giocatore dell'accademia", e penso che venendo qui ho capito che è arrivato il momento di tirare fuori la mia personalità e mostrare al mondo quello che so fare". Così Tammy Abraham, attaccante della Roma, alla tv dell'Uefa. Parlando di Mourinho, invece, ha aggiunto: "Da me si aspetta che lavori sodo, che trascini compagni e tifosi, ed è in quel momento che gioco il mio calcio migliore".

Sulla stagione giallorossa poi spiega: "È stata una buona annata ma il nostro obiettivo è sollevare un trofeo alla fine della stagione. Sarebbe un sogno vincere l'Europa League. Quando sono arrivato ho detto che avrei voluto sollevare un trofeo prima di andarmene, ma non me lo sarei mai aspettato di vincerlo così presto. Vedere la gioia di tutta la città è stato incredibile. I tifosi se lo meritavano dopo tutto quello che hanno passato". (ANSA).