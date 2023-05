Calcio: Lecce-Verona 0-1

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il Verona è vivo e riapre clamorosamente la propria corsa salvezza. A firmare il blitz Lecce, per il primo successo stagionale esterno, è Ngonge, subentrato nel secondo tempo, con un sinistro di rara precisione. Passa il Verona 1-0, e sono tre punti pesantissimi a quattro giornate dal termine. Al momento veneti a quota 30, a + 3 sullo Spezia, quart'ultimo. Una vittoria voluta, cercata e ottenuta con merito dagli uomini di Zaffaroni, che hanno al loro attivo anche una traversa di Djuric: i veneti hanno interpretato con ordine e ritmo la gara spartiacque della propria stagione.

Di contro il Lecce incassa l'ennesima delusione e spreca in maniera inopinata il match-point che aveva a disposizione. E ora la classifica per i salentini, ancora a +4 sullo Spezia, torna a fare paura. (ANSA).