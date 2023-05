Premier: 2-0 al Newcastle, l'Arsenal non molla il City

L'Arsenal è andato a vincere in casa del Newcastle (2-0) per restare aggrappato alla corsa al titolo d'Inghilterra. Questo successo contro i Magpies, che avevano perso solo una volta in casa in questa stagione, permette ai Gunners di tornare a un punto dal Manchester City (82 contro 81), anche se con una partita in più rispetto ai campioni uscenti. Gli uomini di Mikel Arteta, pur avendo perso la testa della classifica in Premier, hanno dimostrato di non avere intenzione di arrendersi dopo essere stati al vertice per 30 giornate in questa stagione. Le reti del successo di oggi sono state realizzate da Martin Odegaard (15mo gol del norvegese in campionato) e Fabian Schär.