Monza: Palladino, non ho ricevuto telefonate da altri club

(ANSA) - MONZA, 06 MAG - Raffaele Palladino, alla vigilia della trasferta in casa granata, parla dell'altra metà di Torino. Quella sponda Juve a cui il tecnico dei biancorossi viene accostato: "Non ho ricevuto alcuna telefonata, da parte di nessun club", spiega Palladino. "In questo momento non voglio sentire niente che sia extra Monza, sono concentratissimo sulle 5 partite mancanti. Non è retorica: il focus deve essere sulla squadra, non voglio distrazioni. Voglio fare un finale alla grande e vorrei che fosse qualcosa di storico: entrare nelle prime 10 sarebbe unico". (ANSA).