Monza: Palladino, ho sentito Berlusconi, era carico

(ANSA) - MONZA, 06 MAG - Silvio Berlusconi felice per il Monza e carico di energia: così lo descrive Raffaele Palladino, alla vigilia della partita con il Torino. "Ho sentito il presidente in questi giorni e anche nelle scorse settimane", conferma il tecnico biancorosso. "Vi assicuro che è in grande forma e sta bene, è in ripresa. Come sempre, è carico di energia, ha una grande passione e una grande voglia di vincere.

Tutti elementi che lui trasmette a me e che io cerco di trasmettere alla squadra. Era felicissimo per queste ultime prestazioni contro Inter, Fiorentina e Roma". (ANSA).