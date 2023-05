Milan: Pioli, per un posto in Champions serve vincerne quattro

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "Non è che adesso siamo dentro la Champions", stoppa Pioli sul nascere i facili entusiasmi, dopo il 2-0 sulla Lazio . "I giudizi sono sempre molto condizionati dai risultati, ma noi dovremmo cercare di vincerle tutte da qui alla fine del campionato", prosegue il mister, commentando i tre punti che rilanciano i rossoneri per un posto tra le prime quattro. "Oggi siamo stati più completi e determinati nell'area avversaria, ma non è con questo successo che risolviamo i nostri problemi di continuità in campionato. Solo vincendole tutte e quattro, forse, ce la faremo". (ANSA).