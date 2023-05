Milan: Leao rassicura, 'niente di grave sto bene'

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - "Niente di grave, sto bene", ha rassicurato Leao davanti alle telecamere, all'uscita dallo stadio. "Mi fido, spero sia presente", spiega Stefano Pioli, cercando di analizzare l'infortunio al portoghese, uscito in avvio della sfida tra il Milan e la Lazio. "Se è stato un cambio preventivo? Lui si è fermato perché ha sentito qualcosina", spiega il tecnico. "Sembrerebbe si sia fermato in tempo, ma lo sapremo domattina". Pioli non concede margine di interpretazione alle voci, circolate a San Siro, per cui già prima del match il giocatore aveva accusato dei fastidi: "Stava benissimo", taglia corto Pioli, additando le illazioni come "non rispettose.

Secondo voi avrei schierato un giocatore non al meglio?", ribatte l'allenatore. "Nel modo più assoluto, spero che Rafa possa giocare mercoledì con l'Inter". (ANSA).