Lega Pro, Marani al convegno "Responsabilità sociale nel calcio'

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha partecipato al convegno organizzato da Unimore ed AC Reggiana intitolato "Responsabilità sociale nel calcio, sostenibilità una scelta vincente Esperienze a confronto e prospettive di sviluppo", che si è tenuto nella sala stampa del Mapei Stadium.

Hanno partecipato molte autorità cittadine e importanti esperti internazionali, come Stefano D'Errico del Chelsea, Elisabetta Scorcu del Cagliari e Urs Kluser dell'Uefa, hanno portato il loro contributo sulle più recenti ed innovative esperienze di Responsabilità sociale promosse nel calcio e dove Cristina Blasetti di Figc ha presentato le ultime indicazioni Uefa e Figc in ambito di Responsabilità Sociale. Per la Reggiana erano presenti il presidente Carmelo Salerno e Il DG Vittorio Cattani.

"La Reggiana ha sempre mostrato grande impegno verso la collettività e verso il sociale - dice il presidente di Lega Pro Marani - un'attività che ha viaggiato di pari passo con gli ottimi risultati ottenuti sul campo. Programmazione, strategia e progetti di elevato spessore che hanno riguardato la responsabilità sociale e la sostenibilità: una unione di componenti che fanno la differenza in positivo. La sfida del domani, per lo sport e il calcio, è di tipo culturale". (ANSA).