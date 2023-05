Juve: Allegri, 'ora esistono solo obiettivi di squadra'

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - "Siamo tutti concentrati su ciò che dobbiamo fare: in questo momento c'è solo l'obiettivo della squadra, non esistono obiettivi personali e i calciatori sono tutti importanti allo stesso modo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista del rush finale in campionato. "Mancano cinque partite e dobbiamo conquistare i punti che servono per stare nelle prime quattro - spiega l'allenatore bianconero - e poi cercheremo di conquistare la finale di Europa League: conta solo questo negli ultimi 30 giorni di stagione, al futuro si penserà solo dal 5 giugno".

