Calcio: Inzaghi, Inter da abbracciare per quello che fa

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "I ragazzi sono tutti da abbracciare per quello che stanno facendo dal primo aprile. Siamo l'Inter e vogliamo affrontare tutte le competizioni fino in fondo. Queste finali e semifinali che ci siamo conquistati è giusto godercele". Lo ha detto Simone Inzaghi commentando la vittoria sulla Roma all'Olimpico.

Poi, parlando della semifinale di Champions contro il Milan, ha aggiunto: "È una sfida in 180 minuti. In questi anni ne abbiamo giocate tante, dobbiamo ragionare sul complessivo, sapendo che una partita è fatta di episodi e momenti. Servirà soffrire tutti insieme. Sarà un derby aperto".

Conclusione sulle condizioni della squadra: "Lavoro da 10 anni con grandi professionisti. Siamo un grandissimo staff.

Volevamo arrivare a questo momento di stagione al massimo, non potevamo prevedere di essere in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia. I miei giocatori hanno un grande cuore.

Ci siamo tappati le orecchie, abbiamo sentiti giudizi che non condividiamo, ma abbiamo continuato a lavorare. Mancano quattro partite di campionato e le coppe, ce le giocheremo con grande spirito". (ANSA).