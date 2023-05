Allegri, 'la Juve tornerà competitiva per il titolo'

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - "Quando vedi vincere gli altri ti viene ancora più voglia ma fa parte del gioco: dobbiamo far i complimenti al Napoli per quello che hanno fatto, hanno strameritato lo scudetto": questo il pensiero del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulle immagini della festa dei partenopei. "E' il terzo anno - aggiunge il tecnico bianconero - che non siamo competitivi in campionato, dalla prossima stagione dovremo tornare ad esserlo e su questo non ci sono dubbi".

