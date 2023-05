Scudetto Napoli: è festa anche in Georgia e Corea

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La vittoria dello scudetto da parte del Napoli viene celebrata anche in Georgia, patria di Khvicha Kvaratskhelia che viene osannato come un eroe nazionale. "Il Napoli si laurea campione d'Italia", è il titolo del "Georgian Times" che presenta una cronaca della partita e dei festeggiamenti in Italia.

"Kvaratskhelia ha vinto il titolo di campione italiano", titola con più forza Radio Libertà, uno dei principali organi di informazione georgiani, che ospita in apertura anche un editoriale di un giornalista italiano, Carlo Alvino, sulla stagione del campione del club napoletano e sul parallelo con Maradona: "Lasciamo stare Diego in paradiso e facciamo in modo che Kvara sia il miglior giocatore sulla terra", si legge.

"Dopo 33 anni di attesa, Napoli è campione", fa eco TV25 che sottolinea come "nella prima stagione di Serie A, Khvicha Kvaratskhelia abbia segnato 12 gol in Serie A e fatto 10 assist". A corredo una immagine di Kvaraskelia con lo scudetto.

Lo scudetto del Napoli viene riportato, infine, anche dai media coreani; "Kim Min-jae conquista il titolo italiano", scrive il "Korean Herald" che apre la pagina sportiva con la notizia del Napoli campione e una fotografia di Kim attorniato dai tifosi partenopei.

"Kim è una roccia della difesa ed è il terzo coreano a vincere in uno dei cinque campionati più importanti d'Europa (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia), dopo Park Ji-sung, che ha vinto quattro premier League con il Manchester United, e Jeong Woo-yeong laureatosi campione di Germania nel 2019 con il Bayern Monaco". (ANSA).