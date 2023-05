Calcio: Pioli, in Champions stiamo facendo cose straordinarie

(ANSA) - CARNAGO, 05 MAG - "Non siamo ancora al livello del City, che è l'unica squadra tra le 12 nelle semifinali delle tre coppe europee a potersi giocare anche il campionato". Ed è nel confronto con gli inglesi di Guardiola che Stefano Pioli estrapola il paragone tra il Milan di quest'anno e quello scudettato della scorsa stagione. "Bisogna essere lucidi e dire che lo scorso anno abbiamo vinto in un modo eccezionale. Siamo ripartiti con grande ambizione, riuscirci quest'anno sarebbe stata una cosa straordinaria. Onestamente, lo scorso anno abbiamo fatto il salto di qualità quando siamo usciti dalla Champions, quest'anno in coppa stiamo facendo cose straordinarie". (ANSA).