Calcio: Lega A, club al lavoro su bando con 8 pacchetti

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La Lega Serie A prosegue nel lavoro verso la nuova asta per i diritti tv del campionato nei prossimi anni. Da quanto si apprende, i club stanno lavorando su bando che avrà al suo interno otto pacchetti, ognuno dei quali declinato su base triennale quadriennale e quinquennale come concesso dal recente cambio di normativa della Legge Melandri. I diritti tv potrebbero quindi essere venduti per tre, quattro o cinque stagioni, in base alle offerte che arriveranno. (ANSA).