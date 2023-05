Calcio: Lazio; per Vecino lesione muscolare, salta il Milan

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Matias Vecino non sarà della sfida contro il Milan: il centrocampista uruguagio della Lazio è uscito in anticipo e dolorante dalla partita col Sassuolo. Dopo gli esami clinici e strumentali svolti oggi presso la clinica Paideia, è stata evidenziata "una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia destra", si legge nel comunicato della Lazio. Il numero 5 biancoceleste ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. "Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero", conclude il club. (ANSA).