Calcio: De Sciglio, lotterò duramente per tornare

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - "E' difficile trovare le parole giuste in questi momenti, quando lo sconforto e il dolore prevalgono su tutto, non saranno mesi facili ma ho sempre lottato duramente per superare ogni sfida mi si presentasse": comincia così il messaggio social di Matteo De Sciglio, l'esterno della Juventus che durante la partita con il Lecce si è procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. "Metterò tutto me stesso per tornare al più presto e più forte dai miei compagni - aggiunge il trentunenne sul proprio profilo Instagram - grazie a tutti voi per il vostro sostegno, che unito all'affetto della mia famiglia e delle persone a me più care, mi darà ancora più forza per affrontare questa nuova sfida. Sempre a testa alta". (ANSA).